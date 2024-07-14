نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة ترامب في واقعة إطلاق نار خلال تجمع انتخابي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصيب في واقعة إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، السبت، حيث وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه ثم شوهد ضباط من جهاز إنفاذ القانون على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.