القاهرة الإخبارية: حماس تستنكر تصريحات لسلطة فلسطين تعفي الاحتلال من مجازره

جدة - نرمين السيد - عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي

استنكرت حركة حماس، اليوم السبت، من تصريحات رئاسة السلطة الفلسطينية التي تعفي الاحتلال من مسؤولية المجازر وتساوي بين الضحية والجلاد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم، بأن عدد ضحايا مجزرة الشاطئ ارتفع إلى 18 شهيدًا، إلى جانب عشرات المصابين.

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