عاجل.. أول تعليق من ترامب بعد إصابته في إطلاق نار عليه بمؤتمر انتخابي

جدة - نرمين السيد - علق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، على إصابته إثر إطلاق نار بتجمع انتخابي في ولاية أمريكية، على الحادث، قائلا: أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية.





وأكدت حملة ترامب الانتخابية، أن دونالد ترامب بخير بعد إطلاق النار في بنسلفانيا، فيما أعلنت الخدمة السرية الأمريكية، فتح تحقيق بشأن إطلاق النار في تجمع لترامب.

وقال البيت الأبيض، إننا أطلعنا بايدن على حادث إطلاق النار بتجمع انتخابي لترامب.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوقف كلمة لترامب في بنسلفانيا بعد أنباء عن إطلاق نار.

وأوضحت القناة، أن هناك دماء على أذن ترامب بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرس الرئاسي قام بسحب ترامب إلى مكان آمن، مشيرا إلى إخلاء مكان التجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا.