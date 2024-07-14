نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فيديو يكشف لحظة إطلاق النار على ترامب..انبطح أرضا بسرعة وسط صراخ المتواجدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - TRUMP، ترامب أصبح الاسم الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب محاولة اغتياله الفاشلة، وبدا أن دونالد ترامب لمس أذنه عقب إطلاق النار عليه من الخلف، ثم انحنى بعد الأصوات العالية التي اندلعت خلال تجمعه الانتخابي في ولاية بنسلفانيا اليوم. لقد ترك خط رؤية الكاميرا حيث بدا الذعر واضحًا على الجمهور.

نقل ترامب إلى المستشفى

بيان عاجل من الحملة الانتخابية لترامب

أصدر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجر يوم الأحد بيانا بعد محاولة اغتيال الأخير خلال خطاب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال المتحدث باسم ترامب في البيان: "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع".

وأضاف أنه بخير ويتم فحصه في منشأة طبية محلية.

تم اصطحاب الرئيس السابق دونالد ترامب بعيدًا عن تجمع انتخابي في بتلر، بنسلفانيا، على بعد نحو 30 ميلًا شمال بيتسبرغ، بعد سماع أصوات عالية في التجمع.

ترامب يترشح لولاية ثانية

عند تقييم أداء دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية يمكن ملاحظتها:

الجوانب الإيجابية:

- الاقتصاد: شهد الاقتصاد الأمريكي تحسنًا خلال ولايته، مع انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي. كما قام بإصلاح النظام الضريبي وخفض الضرائب.

- السياسة الخارجية: اتخذ مواقف صارمة تجاه الصين وروسيا واعتمد سياسات أكثر حماية للمصالح الأمريكية على الساحة الدولية.

- القضايا المحافظة: أرضى قاعدته الانتخابية بتعيينات قضائية محافظة في المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية.

الجوانب السلبية:

- الانقسام السياسي: أثارت تصريحاته وسياساته انقسامًا سياسيًا واجتماعيًا حادًا في الولايات المتحدة.

- قضايا التنوع والشمولية: واجه انتقادات بسبب مواقفه تجاه قضايا مثل العنصرية والهجرة واللاتينيين.

- التعامل مع الأزمات: تعرض لانتقادات بسبب استجابته المتأخرة لأزمات مثل جائحة كوفيد-19.

- نتائج الانتخابات: خسر إعادة انتخابه بشكل مفاجئ أمام جو بايدن في 2020، وأثار جدلا حول مدى نزاهة العملية الانتخابية.

بشكل عام، كان أداء ترامب مثيرًا للجدل وانقسم الرأي العام بشأنه. أثبت قدرة على تحقيق بعض الإنجازات الاقتصادية، لكن سياساته وتصريحاته أسهمت في تعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية في البلاد.