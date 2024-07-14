نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب تريند على إكس بعد إطلاق نار عليه في مجمع انتخابي (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تنرد تطبيق التواصل الاجتماعي “أكس”، بعد واقعة إطلاق النار عليه خلال تواجده في تجمع انتخابي بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى إصابته.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب، أصيب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، حيث أظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه ثم شوهد ضباط من جهاز إنفاذ القانون على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.