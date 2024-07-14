نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية لترامب بعد إصابته بإطلاق نار في مجمع انتخابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مراسل لشبكة سي إن إن، نقلا عن متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الأخير بخير والشرطة تحقق في واقعة إطلاق النار التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

من جهتها نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن متحدث باسم حملة ترامب وعن جهاز الخدمة السرية أن ترامب تلقى الرعاية الطبي الملائمة وأنه "بخير".

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، السبت بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وعلى ما يبدو، فإن ترامب تعرض لجروح خلف أذنه اليمنى، تسببت بظهور الدماء على وجهه.

بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار المشار إليها وذلك في تصريح للصحفيين لدى خروجه من كنيسة في ديلاوير.