نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لقطة قد تكشف الفاعل.. من أطلق النار على ترامب؟ " التفاصيل هنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حتى الآن، لم تُكشف هوية الشخص المتورط في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. خلال خطابه في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، توقف ترامب فجأة بعد سماع صوت إطلاق نار، مما أدى إلى اختفائه عن المنصة وأثار حالة من الفوضى بين الحضور.

حتى الآن، لم تُكشف هوية الشخص المتورط في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

رغم الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات للتحقيق في الحادث، لم يتم تحديد هوية الجاني حتى الآن. جهاز الخدمة السرية اصطحب ترامب بسرعة من الموقع، بينما تواصل الفرق الأمنية جمع الأدلة وتحليلها لتحديد هوية المشتبه به. الشكوك والتكهنات تدور حول الدوافع المحتملة، ولكن يظل الوضع غامضًا حتى يتم الكشف مزيد من التفاصيل.

دوت الخليج تسعى لكشف التفاصيل

دوت الخليج تقدم لكم تفاصيل حصرية حول محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وقعت أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا. في اللحظة التي كان يلقي فيها ترامب خطابه، سُمعت طلقات نارية مفاجئة، مما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك بين الحضور. اختفى ترامب عن المنصة بسرعة، وأصطحبه جهاز الخدمة السرية وسط حالة من الذعر.

بيان عاجل من الحملة الانتخابية لترامب

أصدر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجر يوم الأحد بيانا بعد محاولة اغتيال الأخير خلال خطاب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال المتحدث باسم ترامب في البيان: "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع".

وأضاف أنه بخير ويتم فحصه في منشأة طبية محلية.

تم اصطحاب الرئيس السابق دونالد ترامب بعيدًا عن تجمع انتخابي في بتلر، بنسلفانيا، على بعد نحو 30 ميلًا شمال بيتسبرغ، بعد سماع أصوات عالية في التجمع.

لقطة قد تكشف الفاعل

من خلال الفيديو المصور لإطلاق النار، يمكن النظر والتحليل من قبل جهات التحقيق بالولايات المتحدة، حول مجموعة صور وفيديوهات يمكن أن تكون رصدت إطلاق النار من جوانب أخري، وم خلالها يمكن معرفة الجاني أو الوصول إلى المتيبب في إطلاق الاعيرة النارية.

ظهور الدماء على أذن ترامب

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، السبت، حيث وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه ثم شوهد ضباط من جهاز إنفاذ القانون على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

أول رد فعل من جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمنافس لدونالد ترامبن، إنه لم يتم إطلاعه على أنباء إطلاق النار، وذلك أثناء حديثه للصحفيين لدى خروجه من الكنيسة في ديلاوير، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

أنا بخير

خلال الفيديو، بدا المرشح الرئاسي دونالد ترامب، وهو يخبر الناس في إشارة بيدة أنه بخير، فيما سُمع صوت أحد الحراس حوله، يقول: "انتظر.. انتظر".