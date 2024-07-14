عاجل- ردود فعل حلفاء ترامب والمرشحين للرئاسة الأمريكية عقب حادث إطلاق النار

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أحمد جودة - القاهرة - ردود فعل حلفاء ترامب والمرشحين للرئاسة الأمريكية عقب حادث إطلاق النار

دعى المرشح الرئاسي المستقل روبرت ف. كينيدي إلى الوحدة بعد أن قامت الخدمة السرية بإخراج الرئيس السابق دونالد ترامب من المسرح خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال في منشور على موقع X: "الآن هو الوقت المناسب لكل أمريكي يحب بلاده أن يتراجع عن الانقسام، وينبذ كل أشكال العنف، ويتحد في الصلاة من أجل الرئيس ترامب وعائلته".

تفاصيل غير واضحة حول الحادثة في بنسلفانيا

و لا تزال تفاصيل الحادث الذي وقع في التجمع الحاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا غير واضحة، لكن الدماء ظهرت على وجه ترامب عندما تم نقله من المسرح بعد سماع دوي انفجارات عالية. وذكر متحدث باسمه أنه "بخير".

ردود الفعل من حلفاء ترامب والمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس

و قام العديد من حلفاء دونالد ترامب والمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس بتغريد رسائل دعم وصلاة للرئيس السابق الذي أصيب في التجمع الحاشد في بتلر، بنسلفانيا، قبل لحظات.

و صرح سيناتور فلوريدا ماركو روبيو قائلًا: "أصلي من أجل الرئيس ترامب وجميع الحاضرين في التجمع الحاشد في بنسلفانيا اليوم".

وأضاف سيناتور أوهايو جي دي فانس: "الجميع ينضمون إلي في الصلاة من أجل رئيسنا ترامب والجميع في هذا التجمع. وأرجو أن يكون الجميع بخير".

حاكم داكوتا الشمالية يدعو للصلاة

وأما حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، فقال: "من فضلك انضم إلي وكاثرين في الصلاة من أجل الرئيس ترامب وعائلته وكل من يحضر المسيرة اليوم. نعلم جميعًا أن الرئيس ترامب أقوى من أعدائه، واليوم أظهر ذلك".