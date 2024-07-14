دماء على وجهه.. الصور الأولى لـ ترامب بعد إطلاق نار عليه في مؤتمر انتخابي

جدة - نرمين السيد - أصيب دونالد ترامب، في وجهه بعد إطلاق نار عليه في مؤتمر انتخابي، إذ أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوقف كلمة لترامب في بنسلفانيا بعد أنباء عن إطلاق نار، موضحة أن هناك دماء على أذن ترامب.





وعلق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، على إصابته إثر إطلاق نار بتجمع انتخابي في ولاية أمريكية، على الحادث، قائلا: أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية. وأكدت حملة ترامب الانتخابية، أن دونالد ترامب بخير بعد إطلاق النار في بنسلفانيا، فيما أعلنت الخدمة السرية الأمريكية، فتح تحقيق بشأن إطلاق النار في تجمع لترامب. وقال البيت الأبيض، إننا أطلعنا بايدن على حادث إطلاق النار بتجمع انتخابي لترامب. وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرس الرئاسي قام بسحب ترامب إلى مكان آمن، مشيرا إلى إخلاء مكان التجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا.

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