نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتنياهو: أنا وسارة مصدومان من الهجوم على ترامب وندعو له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو: أنا وسارة مصدومان من الهجوم على ترامب وندعو له

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه لإصابة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، قائلًا: "أنا وسارة صدمنا بالهجوم الواضح على الرئيس ترامب. وندعو له بالسلامة".

الرئيس السابق دونالد ترامب في آمان

وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس إن "جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان"، متحدثا عن أن ثمة "تحقيقا يجري" حاليا و"سيتم نشر مزيد من المعلومات عندما توافرها".

و وقع الحادث مساء اليوم في تجمع حاشد لترامب في ولاية بنسلفانيا، حيث نفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بخير. وقال جوجليلمي في بيان: "يتم الآن إجراء تحقيق نشط من قبل الخدمة السرية وسيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها".

و نُقل ترامب إلى سيارة وتم إجلاؤه من مكان الحادث، الذي وقع بعد لحظات من صعوده إلى المنصة لإلقاء كلمة أمام أنصاره في بنسلفانيا.

ردود فعل حلفاء دونالد ترامب

قام العديد من حلفاء دونالد ترامب والمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس بتغريد رسائل دعم وصلاة للرئيس السابق الذي أصيب في التجمع الحاشد في بتلر، بنسلفانيا، قبل لحظات.

و صرح سيناتور فلوريدا ماركو روبيو قائلًا: "أصلي من أجل الرئيس ترامب وجميع الحاضرين في التجمع الحاشد في بنسلفانيا اليوم".

وأضاف سيناتور أوهايو جي دي فانس: "الجميع ينضمون إلي في الصلاة من أجل رئيسنا ترامب والجميع في هذا التجمع. وأرجو أن يكون الجميع بخير".

وأما حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، فقال: "من فضلك انضم إلي وكاثرين في الصلاة من أجل الرئيس ترامب وعائلته وكل من يحضر المسيرة اليوم. نعلم جميعًا أن الرئيس ترامب أقوى من أعدائه، واليوم أظهر ذلك".