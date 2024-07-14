نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: ممتن لسماع أن ترامب بخير.. ولا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، إنه تم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في بنسلفانيا.

وأضاف بايدن في بيان أنه «ممتن لسماع أنه بخير وبصحة جيدة. أنا أصلي من أجله ومن أجل أسرته ومن أجل من كانوا في التجمع ونحن في انتظار المزيد من المعلومات».

وتابع: «أنا وجيل (زوجة بايدن) نشعر بالامتنان لجهاز الخدمة السرية لتوفير الحماية له. لا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة هذا الأمر».