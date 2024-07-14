نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هل محاولة الاغتيال مدبرة من قبل فريق ترامب لإظهاره كضحية يتم التعاطف معه؟ " التفاصيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور غير متوقع أثار ضجة كبيرة، تثار تساؤلات حول محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا. بينما يواصل المحققون جهودهم لكشف هوية الفاعل، تبرز نظرية مثيرة للجدل: هل يمكن أن تكون هذه المحاولة مدبرة من قبل فريق ترامب نفسه بهدف كسب التعاطف وإظهاره كضحية؟

في تطور غير متوقع أثار ضجة كبيرة، تثار تساؤلات حول محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا

مع تضارب المعلومات وانتشار الشائعات، تزداد التساؤلات حول دوافع الحادث والجهات التي قد تكون وراءه. هل يسعى فريق ترامب لتوظيف الحادثة في إطار استراتيجي لتعزيز مكانته السياسية؟

"دوت الخليج" تتناول هذا الموضوع بعمق وتقدم لكم أحدث التفاصيل والتحليلات حول هذه القضية الساخنة. تابعونا للاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذا التطور الدراماتيكي.

ولأن بعض الآراء تجنح لجانب المؤامرة، لا سيَّما وأنَّ ترامب، مرشح محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، فإنَّ فإنَّ لإطلاق العنان دور في هذا المشهد المفاجئ، والذي يأتي ولاية بنسلفانيا، خلال تجمع انتخابي ضخم.

وضع ولاية بنسلفانيا.. في كبرى الانتخابات داخل الولايات المتحدة

يثير هذا المقترح، الذي تثيره بعض الاوساط المطلعة، ربما لأن بنسلفانيا مكبرى الولايات التي يحرص على دعمها، أي مرح أو رئيس محتمل لأمريكا، ما يجعل هذا السيناريو لا ئقًا حتى اللحظة.

كانوا يعملون لحشد دعم هذه الولاية في الحملة الانتخابية التي يخوضها الديمقراطيون والجمهوريون

قبيل ثلاثة أيام من الانتخابات الأمريكية النصفية في منتصف العام 2022، ومن قلب ولاية بنسلفانيا، وجه كل من الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن كلماتهم لحشد دعم هذه الولاية في الحملة الانتخابية التي يخوضها الديمقراطيون والجمهوريون للفوز بالأغلبية في الكونغرس، ما يجعل لهذه الولاية أهمية، كما قد يؤيِّد هذا السيناريو.

صارت الصحف وكبرى وسائل الإعلام تسلط الضوء على دونالد ترامب، كمرشح رئاسي، أمام الرئيس الحالي

كسب تأييد جماهيري.. هل هذه خطة وسائل الإعلام؟

صارت الصحف وكبرى وسائل الإعلام تسلط الضوء على دونالد ترامب، كمرشح رئاسي، ورئيس محتمل، بعد ظهوره في دور الضحية الذي تعرَّض لمحاولة القتل، وهذا يخفت الضوء حول الرئيس الحالي والمنافس جو بايدن، وهذا قد يكون محلًّا واردًا، ضمن بعض التكهنات.

أحداث اقتحام الكابيتول

أحداث اقتحام الكابيتول.. سابقة تبرُز في صدارة المشهد

فخلال مناظرة ترامب، أكَّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن كل المحاكمات أظهرت أن ترامب كان مسؤولا بطريقة مباشرة عن أحداث الكابيتول في 6 يناير أو هجوم السادس من يناير 2021، قُبيل أن يترك منصبه كرئيسًا للولايات المتحدة، والتي استُصدرت بسببها مذكرة استدعاء بشكل رسمى له. ما يجعل المشهد سابقة ووصمة لا تفارق "دونالد"، الذي حسب كلام منافسه أنَّه يعد بتخفيف الأحكام عن المتورطين.

لكن ربما يدخض كل السيناريوهات السالفة ما أظهرته لقطات مصورة، من إصابة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بشظية في أذنه، خلال خطابه، الأمر الذي لم تزل وسائل إعلام تراه في إطار مُعَنْوَن بـ "مسرحية اغتيال ترامب واضحة.. تمثيلية منظمة".