العالم اليوم - إدانات دولية واسعة للهجوم على ترامب.. وتنديد بالعنف السياسي

انتم الان تتابعون خبر إدانات دولية واسعة للهجوم على ترامب.. وتنديد بالعنف السياسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 05:18 صباحاً - عبّر عدد من المسؤولين في دول العالم عن صدمتهم وإدانتهم لحادث إطلاق النار الذي تعرض له الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي يوم السبت ببنسلفانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "منزعج من المشاهد المروعة في تجمع انتخابي للرئيس (الأميريكي السابق) ترامب".

وأضاف ستارمر في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "لا مكان للعنف السياسي في مجتمعاتنا بأي شكل من الأشكال، وقلوبنا مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه قال الأحد إنه وزوجته سارة "صُدما بالهجوم الواضح على الرئيس (دونالد) ترامب".

وكتب نتنياهو على منصة إكس "نصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".

أما رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فشدد اليوم الأحد على أنه "يجب علينا الوقوف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديمقراطية".

كذلك قال الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن "العنف السياسي غير مقبول أبدا".

وفي منشور على "إكس"، كتب ترودو: "لقد ساءني إطلاق النار على الرئيس السابق ترامب. العنف السياسي غير مقبول أبدا. أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمّع ومع جميع الأميركيين".

كما قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن "أفكاره وصلواته" مع ترامب.