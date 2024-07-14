"لم يسلم من لوم المنافس" بايدن يتهم ترامب: "صانع المشاكل"

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أنَّ الفترو القادمة ستشهد سجالًا وجدالًا جديدًا بين الرئيس الحالي جو بايدن والمشرح المحتمل دونالد ترامب، حيث يتعرض الأخير لانتقاد منافسه.

صانع المشاكل

حسب تصريحات صحفية، ألقى جو بايدن باللوم على منافسه وغريمه دونالد ترامب، متهمًا الأخير: “صانع المشاكل”، اللقب الذي صار يحمله من جهة نظر الرئيس الأمريكي الحالي.

وتابع "جو بايدن"، خلال تصريحات صحفية: "كان يجب أن يكون قادرا على تنظيم التجمع بسلام"، مشيرًا نحو التجمع الانتخابي الذي حضره دونالد ترامب.

أول رد فعل من جو بايدن

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمنافس لدونالد ترامب، قال إنه لم يتم إطلاعه على أنباء إطلاق النار، وذلك أثناء حديثه للصحفيين لدى خروجه من الكنيسة في ديلاوير، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

أمر لا يصدق

كان قال المرشح الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب، حول محاول اغتياله، في أولتصريح له، إنَّ ما حدث شيء ليس طبيعيًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، واصفًا الواقعة: "أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا".

جدير بالذكر أنَّه أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، ووأثناء حديثه مساء الجمعة، أوقف ترامب كلمته فجأة إثر سماع صوت إطلاق نار. اختفى ترامب عن المنصة، وعلى أذنه آثار دماء سالت على خده، قبل أن يلتف حوله طاقم الحراسة، ويتم نقله لمقر رعاية صحية.