العالم اليوم - ترامب يغادر المستشفى.. وبايدن يقطع إجازته ويعود لواشنطن

انتم الان تتابعون خبر ترامب يغادر المستشفى.. وبايدن يقطع إجازته ويعود لواشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 06:24 صباحاً - قالت وكالة "بلومبرغ" إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد غادر المستشفى بعد تعرضه لإطلاق النار في تجمع انتخابي يوم السبت في بنسلفانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى ترامب بعد حادث إطلاق النار.

وأضاف المسؤول "هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب"، موضحا أن بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.

وسيعود بايدن إلى واشنطن في ساعة متأخرة السبت بالتوقيت المحلي بعد إصابة ترامب بعد أن كان مقررا أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وسيصل بايدن إلى البيت الأبيض بعد منتصف الليل كما جاء في البيان.

وأعلنت حملة ترامب الانتخابية السبت أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، بعد أن تعرض لإطلاق نار وأصيب في ما بدا أنها محاولة اغتيال.

وذكرت الحملة في بيان أن "الرئيس ترامب يتطلع إلى الانضمام إليكم جميعا في ميلووكي بينما نمضي قدما في مؤتمرنا لترشيحه ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".

وأفاد مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان بأنه تولى التحقيق في واقعة إطلاق النار.

ولقي المهاجم حتفه كما سقط أحد الحاضرين قتيلا وأصيب اثنان آخران في ذلك الهجوم.