العالم اليوم - إطلاق النار على ترامب.. صدمة وغضب داخل أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 07:21 صباحاً - أثارت حادثة إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب، حالة من الصدمة في الداخل الأميركي.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل والتعليقات داخليا: وزير الدفاع لويد أوستن وزارة الدفاع بأكملها تدين هذا العنف، الذي ليس له مكان على الإطلاق في ديمقراطيتنا.

هذه ليست الطريقة التي نحل بها خلافاتنا في أميركا، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك أبدا.

أشعر بالارتياح لأن التقارير تشير إلى أن الرئيس السابق ترامب في أمان، وأنا أصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل جميع المتضررين من هذا الحادث المروع. وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس لقد أطلعنا أنا ومدير الخدمة السرية، الرئيس جو بايدن على حادث إطلاق النار اليوم في ولاية بنسلفانيا. تعمل وزارة الأمن والخدمة السرية مع شركاء إنفاذ القانون للرد على حادث إطلاق النار والتحقيق فيه.

نحن ندين هذا العنف بأشد العبارات الممكنة ونثني على الخدمة السرية لتحركها السريع اليوم.

نحن منخرطون مع الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب وحملاتهما، ونتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامتهم وأمنه.

يعد الحفاظ على أمن المرشحين الرئاسيين وفعاليات حملاتهم الانتخابية أحد أهم أولويات وزارتنا. الرئيس السابق بيل كلينتون ليس للعنف مكان في أميركا، وخاصة في عمليتنا السياسية. نشعر بالامتنان لأن الرئيس ترامب آمن، ونشعر بالحزن تجاه جميع المتضررين من الهجوم الذي وقع في تجمع حاشد اليوم في ولاية بنسلفانيا، ونشعر بالامتنان للإجراء السريع الذي اتخذه جهاز الخدمة السرية الأميركية. الرئيس السابق جورج بوش ممتن لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته. ونحن نشيد برجال ونساء الخدمة السرية لاستجابتهم السريعة. الرئيس السابق باراك أوباما

لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيتنا. ورغم أننا لا نعرف بعد ما حدث بالضبط، ينبغي لنا جميعا أن نشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بأذى خطير، وأن نغتنم هذه اللحظة لإعادة إلزام أنفسنا بالكياسة والاحترام في سياساتنا. ميشيل وأنا نتمنى له الشفاء العاجل.

ابنة الرئيس إيفانكا ترامب أشكركم على محبتكم وصلواتكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين لأعمال العنف التي لا معنى لها اليوم في بتلر، بنسلفانيا. أنا ممتنة لجهاز الخدمة السرية وجميع ضباط إنفاذ القانون الآخرين على إجراءاتهم السريعة والحاسمة اليوم. وأواصل الصلاة من أجل بلدنا. أحبك يا أبي، اليوم ودائما.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إطلاق النار على ترامب.. صدمة وغضب داخل أميركا .. في رعاية الله وحفظة