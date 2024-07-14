مكتب التحقيقات الفيدرالي: ما حدث في بنسلفانيا محاولة اغتيال استهدفت ترامب

جدة - نرمين السيد - أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن ما حدث خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا محاولة اغتيال استهدفت ترامب.





وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، أننا ندقق المعلومات حول المشتبه به، مشيرا إلى أن أي معلومات جديدة سيتم الكشف عنها.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، مقتل شخصين من بينهما مطلق النار على ترامب، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

وأكدت شرطة بنسلفانيا، أن كل الأجهزة تعمل لتحديد ملابسات إطلاق النار على ترامب.

وأوضحت، أن شرطة بنسلفانيا: كنا على اتصال دائم مع مكتب الحاكم عقب إطلاق النار.

من ناحيته، أكد دونالد ‏ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، أنه أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

وتابع في تصريحات له: "أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قتل في التجمع إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في أمريكا".

وقال دونالد ‏ترامب: "حدث الكثير من النزيف جراء إصابتي بطلق ناري في أذني".

من ناحية أخرى، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر لـ الشرطة السرية، مؤكدا أنه ستكون لدينا المزيد من التفاصيل حول ما حدث لترامب، وهذا الحشد كان يجب أن يتم بسلام والكل يجب أن يدين ما حدث.

وأكد بايدن: "التحقيقات جارية فيما حدث في بنسلفانيا وسأتحدث مع دونالد ترامب قريبا لأطمئن عليه".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إننا نشكر الله أن ترامب بخير ولا مكان لهذا النوع من العنف في بلادنا كما يجب أن ندين هذا كأمة واحدة.

وأوضح في تصريحات له: " أصلي من أجل ترامب وعائلته وكل من كانوا في التجمع الانتخابي في بنسلفانيا وننتظر المزيد من المعلومات بشأن حادث إطلاق النار".

من ناحيته، أكد موقع تروث سوشيال الخاص بترامبن أن رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك يدعم ترامب بعد تعرضه لإطلاق نار في بنسلفانيا.

وأفادت واشنطن بوست، بمقتل أحد الحضور في إطلاق النار خلال تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا ومقتل مطلق النار

وعلق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، على إصابته إثر إطلاق نار بتجمع انتخابي في ولاية أمريكية، على الحادث، قائلا: أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية.

وأكدت حملة ترامب الانتخابية، أن دونالد ترامب بخير بعد إطلاق النار في بنسلفانيا، فيما أعلنت الخدمة السرية الأمريكية، فتح تحقيق بشأن إطلاق النار في تجمع لترامب.

وقال البيت الأبيض، إننا أطلعنا بايدن على حادث إطلاق النار بتجمع انتخابي لترامب.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوقف كلمة لترامب في بنسلفانيا بعد أنباء عن إطلاق نار.

وأوضحت القناة، أن هناك دماء على أذن ترامب بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرس الرئاسي قام بسحب ترامب إلى مكان آمن، مشيرا إلى إخلاء مكان التجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا.