حملة المرشح الجمهوري: ”ترامب” بخير ويخضع لفحوصات طبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 08:25 صباحاً - قالت حملة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، إنّ ترامب "بخير" بعد إخراجه من المسرح، عقب إطلاق النار عليه أثناء تواجده بتجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا.

فيما، نشر نجل ترامب الأكبر، على منصة التواصل الاجتماعي X صورة لترامب وهو مرفوع الرأس ووجهه ملطخ بالدماء أمام العلم الأمريكي، مع الكلمات: "لن يتوقف أبدًا عن القتال لإنقاذ أمريكا".

كان الرئيس السابق والمرشح الجمهوري المفترض يعرض مخططًا لأرقام عبور الحدود خلال آخر تجمع له قبل افتتاح المؤتمر الوطني الجمهوري يوم الاثنين، عندما بدأت الانفجارات تدوي بين الحشد.