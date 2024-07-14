شبكة سي.إن.إن: إصابة ترمب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 08:25 صباحاً - قالت شبكة سي.إن.إن الأميركية إن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب قد أصيب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في بنسلفانيا اليوم السبت. وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترمب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترمب.

وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي إن هناك تحقيق نشط في واقعة إطلاق النار وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها.

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس بايدن على حادثة إطلاق النار على ترمب.