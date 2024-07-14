الفيدرالي الأمريكي يتولى التحقيق في حادث إطلاق النار على ترامب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 08:25 صباحاً - قرر مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أُصيب برصاصة في الأذن اليمنى، حسبما أفادت "رويترز".

ولقي المهاجم حتفه، كما سقط أحد الحاضرين قتيلًا وأُصيب اثنان آخران في ذلك الهجوم.

وأضاف مكتب التحقيقات الاتحادي: "تولى المكتب دور وكالة إنفاذ القانون الاتحادي الرئيسية في التحقيق في الواقعة الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب، والتي حدثت في بتلر بولاية بنسلفانيا".

وأُجلي المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، من على منصة خلال تجمع حاشد، أمس، بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية خلال هذا الحدث الذي أُقيم في ولاية بنسلفانيا.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق، وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى، بينما كان محاطًا برجال أمن أخرجوه من المنصة، وأثناء إجلائه رفع ترامب قبضته أمام الحشد.