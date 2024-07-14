ألمانيا: الهجوم على ترامب ”ساعات حالكة” للديمقراطية الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:31 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، إن إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي كان بمثابة "ساعات حالكة" للديمقراطية الأمريكية، داعية إلى ألا يكون العنف أداة للصراع السياسي.

وكتبت "بيربوك"، على منصة إكس: "في الديمقراطيات، أوراق الاقتراع هي التي تحسم الانتخابات وليس الأسلحة.. في هذه الساعات الحالكة للديمقراطية الأمريكية، قلبي مع ضحايا الهجوم.. أتمنى لدونالد ترامب والمصابين الآخرين الشفاء العاجل"، بحسب "رويترز".

وفجر اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي السابق إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.

ووجّه المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، الشكر إلى الخدمة السريّة للولايات المتحدة، وجميع سُلطات إنفاذ القانون على استجابتهم السريعة، بعد تعرضه لإطلاق النار.

وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "الأهم من ذلك، أود أن أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة شخص آخر أُصيب بجروح خطيرة، إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا".

وتابع: "فور إصابتي أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات، وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد، وحدث نزيف كثير، فأدركت حينها ما كان يحدث، بارك الله في أمريكا".