العالم اليوم - ترامب ينضم للقائمة.. محاولات الاغتيال الفاشلة في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 01:21 مساءً - تعرض عدد من رؤساء الولايات المتحدة الـ46 لمحاولات اغتيال، نجحت 4 منها، وفشلت أخرى وكانت آخر تلك المحاولات إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق والمرشح للرئاسة دونالد ترامب.

محاولات الاغتيال الفاشلة الرئيس الـ39 جيمي كارتر اعتقل شخص بحوزته سلاح ناري قبل دقائق من إلقاء كلمة لكارتر بمركز للتسوق في عام 1979 الرئيس الـ40 رونالد ريغان الفرق الطبية تنقذ حياته بعد إصابة بالصدر من جراء محاولة اغتيال في واشنطن في 1981 الرئيس الـ42 بيل كلينتون تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال فترته الرئاسية في البيت الأبيض ثلاثة منها في عام 1994. الرئيس الـ 43 جورج بوش الابن نجا من محاولتي اغتيال إحداهما من موظف أميركي مصاب بأزمات نفسية داخل البيت الأبيض عام 2001 محاولة اغتيال ثانية خلال وجوده مع الرئيس الجورجي في تبليسي 2006. الرئيس الـ 44 بارك أوباما تعرض لعدد من محاولات اغتيال من بينها رسالة مسمومة في عام 2013. ماذا حدث؟ تعرض ترامب لمحاولة اغتيال على ما يبدو، السبت، خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، قبل أيام من قبول ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة.

أدى وابل من إطلاق النار إلى إثارة حالة من الذعر، وحاصر جهاز الخدمة السرية الرجل الملطخ بالدماء، والذي قال إنه أصيب برصاصة في أذنه اليمني.

سارع ترامب إلى سيارته بينما كان يضرب بقبضته في الهواء استعراضا للتحدي.

قالت حملة ترامب إن المرشح الجمهوري المفترض "على ما يرام" بعد إطلاق النار.

كتب الرئيس السابق على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "عرفت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات نار، وشعرت على الفور برصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف كثير".

قالت السلطات إن ما لا يقل عن شخص واحد قتل وأصيب اثنان من المتفرجين بجروح خطيرة.

قالت الخدمة السرية إنها قتلت مطلق النار الذي قالت إنه هاجم من موقع مرتفع خارج مكان التجمع الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، مشيرة إلى أن ترامب بخير.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر من، السبت، إنه غير مستعد للكشف عن هوية مطلق النار ولم يحدد بعد الدافع وراء محاولة الاغتيال.

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