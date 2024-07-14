حماس: لا صحة لما نشرته الأنباء الفرنسية عن وقف المفاوضات.. وهذا هدف نتنياهو

جدة - نرمين السيد - قالت حركة حماس، إن لا صحة من الأساس لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية وتداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن قرار الحركة بوقف المفاوضات الخاصة بقطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضافت حماس أن "تصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارات غير مسبوقة على منطقة المواصي في خان يونس، وارتكب مجازر إبادة جماعية واسعة النطاق بإطلاق أحزمة نارية حول مخيمات النازحين، والتي كانت مصنفة على أنها "مناطق آمنة" للمدنيين، بزعم وجود قيادات عسكرية من حماس في المنطقة، ليتساقط عشرات الضحايا من المدنيين جراء هذا العدوان. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها سجلت نحو 90 شهيدًا ونحو 300 مصابًا، بعضهم في حالة خطرة، ونصف الضحايا من الأطفال والنساء، جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غربي خان يونس بجنوب قطاع غزة.

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