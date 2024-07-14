إعلام فلسطيني: شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف استهدف مدينة رفح

جدة - نرمين السيد - أعلن الإعلام الفلسطيني، ارتقاء شهيدان وسقوط عدد من المصابين جراء قصف للاحتلال استهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وشن جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة، أمس السبت، استهدفت الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية. كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بشمال القطاع بشكل شبه كامل، وأحرقت منازل بساكنيها في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع، بجانب قصف شنته مدفعية الاحتلال على حي تل الهوى ومخيم الشاطئ ومفترقي المغربي والطيران بمدينة غزة شمالي القطاع.

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