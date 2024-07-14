الهلال الأحمر الفلسطيني: الاستهدافات المتعمدة لطواقمنا تعوق أداء مهامنا

جدة - نرمين السيد - جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، وقوع قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، مؤكدة أن الأوضاع لا تزال كما هي.





وقالت مسؤولة الإعلام في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نواصل إجلاء الشهداء ونقل الجرحى إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل بشكل جزئي، إلا أن الاستهدافات الإسرائيلية المتعمدة لطواقمنا تعوق مواصلة أداء المهام الإنسانية. كما أكدت أن 19 من طواقم الجمعية استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، مضيفة أن هناك أيضا 500 شهـيد من الطواقم الطبية، و10 آلاف مفقود لا يزالون تحت الأنقاض بسبب الحرب الإسرائيلية.

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