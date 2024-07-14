إعلام إسرائيلي: طائرات مسيرة اخترقت منطقة الجليل الأعلى

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن "طائرات مسيرة اخترقت منطقة الجليل الأعلى"، لافتة إلى أنه جرت عدة محاولات لاعتراضها، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على الجنوب اللبناني.

ومنذ أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار، خشية رد حركة حماس وحزب الله اللبناني في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط 90 شهيدًا ونحو 300 جريح من المدنيين.

فيما كان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، حذر من أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدفعان لحرب شاملة مع حزب الله، بهدف إقامة تجمعات استيطانية بالجنوب اللبناني في وقت لاحق.