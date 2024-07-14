الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين في عملية دهس قرب مدينة الرملة

جدة - نرمين السيد - الإسعاف الإسرائيلى

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة شخصين، أحدهما في حالة خطيرة بعملية دهـس قرب مدينة الرملة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تم إطلاق النار تجاه منفذ عملية الدهس قرب أحد المعسكرات شمال مدينة الرملة. ومنذ أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار، خشية رد حركة حماس وحزب الله اللبناني في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط 90 شهيدًا ونحو 300 جريح من المدنيين. وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة الأبعاد بين إسرائيل وحزب الله.

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