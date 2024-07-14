إكسترا نيوز: الاحتلال لم يسمح إلا بدخول 20 شاحنة مساعدات عبر كرم أبو سالم

جدة - نرمين السيد - معبر كرم أبو سالم

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إنه في ظل المعاناة المتفاقمة إنسانيا والأصعدة كافة، ومع استمرار المجازر والعمليات العسكرية لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فإن عشرات الشهداء ارتقوا وأصيب المئات جراء عملية المواصي التي نفذها الاحتلال أيضا.





وأضاف عادل، خلال مداخلة مع الإعلامية ندى رضا، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعنت الإسرائيلي ما زال يقف حائلًا أمام إنفاذ المساعدات بكميات كبيرة وبصفة مستدامة، ولم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي سوى بدخول 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إذ قامت بتفريغ هذه الشاحنات حمولتها بمعبر كرم أبوسالم، ثم عادت فارغة لمحيط معبر رفح من الجانب المصري. وتابع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بدخول 11 شاحنة محملة بالمحروقات والمواد البترولية، لكنها أفرغت 3 شاحنات حمولتها فقط، أما باقي الشاحنات تخضع لعملية الفحص والتدقيق والمراجعة والإجراءات التعسفية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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