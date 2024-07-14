مراسل القاهرة الإخبارية: 17 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت عدة منازل بغزة

جدة - نرمين السيد - قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس"، إن الأوضاع الميدانية صعبة للغاية، والاحتلال الإسرائيلي يكثف من جرائمه تجاه كل أحياء قطاع غزة.





وأضاف "جبر"، في مداخلة مع الإعلامية رشا عماد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "غزة حتى اللحظة 17 شهيدا منذ ساعات الليل، وذلك في فترات متفرقة، إذ استهدف الاحتلال مجموعة منازل في شرق غزة والوسط والشمال". وتابع، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنازل المأهولة بالسكان ودمرتها فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة عدد أكبر من المواطنين الفلسطينيين بجراح متفاوتة الخطورة. وأكد، أن قناصة جنود الاحتلال الموجودين في منطقة تل الهوى قاموا بإطلاق النيران صوب مجموعة من الشبان الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم مما أدلى إلى استشهادهم بشكل فوري.

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