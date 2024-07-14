نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏قطر تدين محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت ‏قطر، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.