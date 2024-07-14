حماس: الجهود المصرية والقطرية قائمة رغم سياسة التعطيل الإسرائيلية للمفاوضات

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم حركة حماس، إن المفاوضات متوقفة منذ أيام نتيجة التعنت وسياسة المماطلة الإسرائيلية ووضع شروط إضافية من خارج المقترح الأخير.





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود المصرية والقطرية تبقى قائمة من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء العدوان رغم سياسة التعطيل الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارات غير مسبوقة على منطقة المواصي في خان يونس، وارتكب مجازر إبادة جماعية واسعة النطاق بإطلاق أحزمة نارية حول مخيمات النازحين، والتي كانت مصنفة على أنها "مناطق آمنة" للمدنيين، بزعم وجود قيادات عسكرية من حماس في المنطقة، ليتساقط عشرات الضحايا من المدنيين جراء هذا العدوان.