جدة - نرمين السيد - قال الكرملين، إنه لا يعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولة عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد أعلن مقـتل شخصين بينهما مطلق النار على ترامب. وبحسب القناة الإخبارية، أصيب اثنين آخرين في حادث إطلاق النار على ترامب، بينما لم يتعرض أي شرطي لإطلاق نار في بنسلفانيا. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن ما حدث خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا محاولة اغتيال استهدفت ترامب. وأكدت شرطة بنسلفانيا، أن كل الأجهزة تعمل لتحديد ملابسات إطلاق النار على ترامب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل إدارة بايدن مسؤولة عن محاولة اغتيال ترامب؟.. الكرملين يوضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.