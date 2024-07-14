متخصص: انقسام كبير يضرب المجتمع الأمريكي وقضية حيازة السلاح ستعود للواجهة

جدة - نرمين السيد - رأى الدكتور حسين الديك، الخبير بالشؤون الأمريكية، أن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، يؤكد أن هناك حالة من الانقسام الشديد تضرب المجتمع الأمريكي.





وقال الديك، خلال مداخله هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن "هذه المحاولة جرس إنذار للساسة الأمريكيين والنخب السياسية الأمريكية عما يحدث في الولايات المتحدة، إذ جرى استهداف مرشح للرئاسة ورئيس سابق من على منصة في مهرجان انتخابي يعد مؤشر خطير المجتمع".

ونوه بأن هناك نحو 10 مليون من الكتلة الانتخابية الخاصة بالرئيس "ترامب"، موضحًا: "أي أنهم ليسوا جمهورين، لكنهم مؤيدون ومناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب.

وحول التطورات المستقبلية، قال الدكتور حسين الديك إن هناك اعتقاد بأن حيازة السلاح بين المواطنيين الاميريكيين ستكون مطروحة للمناقشة والتعديل الدستوري، موضحًا أن هذا الأمر كان مثار جدل كبير ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال السنوات السابقة، وسيعود من جديد إلى الواجهة.

وذكر الخبير بالشؤون الأمريكية، أنّ الحزب الجمهوري هو الذي يصر على تعديل هذا البند من الدستور الأمريكي الذي يمنح المواطنيين حق اقتناء السلاح، لافتًا إلى أنّ نحو 400 مليون قطعة سلاح منشرة في المجتمع الأمريكي، من بينها 80 مليون قطعة انتشرت منذ 2020 حتى 2040، وبالتالي فإن المجتمع الأمريكي مسلح، وإذا ما وقت السلاح في أيدي بعض المتطرفين، فإن هذا الأمر يلقي بظلاله على الأمن.