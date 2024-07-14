إعلام إسرائيلي: أحد جرحى عملية الدهس قرب الرملة جندي في لواء جفعاتي

جدة - نرمين السيد - الشرطة الإسرائيلية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن أحد الجرحى في عملية الدهس قرب الرملة جندي بلواء "جفعاتي"، لافتة إلى أن حالته حرجة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد مصابي عملية الدهس التي وقعت قرب الرملة إلى ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة. فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الحادث قرب مدينة الرملة عملية مزدوجة شملت دهسا وإطلاق نار. وذكر الإعلام الإسرائيلي أنه تم إطلاق النار تجاه منفذ عملية الدهس قرب أحد المعسكرات شمال مدينة الرملة. وتأتي عملية الدهس صبيحة جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها حيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في مخيمات النازحين بمنطقة النواصي غربي خان يونس بقطاع غزة، ما اضطر جيش الاحتلال لإعلان رفع حالة الاستنفار، خشية رد حركة حماس وحزب الله اللبناني في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن سقوط 90 شهيدًا ونحو 300 جريح من المدنيين الفلسطينيين.

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