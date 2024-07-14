عاجل- طائرات الاحتلال تقصف مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات وسط غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفًا على مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، اليوم الأحد.





وبدعم أمريكي واسع، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بارتكاب أبشع مجازر الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط صمت دولي مخزي، ما أسفر عن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في القطاع إلى 38584 شهيدًا و88881 مصابًا منذ ذلك التاريخ.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارات غير مسبوقة على منطقة المواصي في خان يونس، وارتكب مجازر إبادة جماعية واسعة النطاق بإطلاق أحزمة نارية حول مخيمات النازحين، والتي كانت مصنفة على أنها "مناطق آمنة" للمدنيين، بزعم وجود قيادات عسكرية من حماس في المنطقة، ليتساقط عشرات الضحايا من المدنيين جراء هذا العدوان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها سجلت نحو 90 شهيدًا ونحو 300 مصابًا، بعضهم في حالة خطرة، ونصف الضحايا من الأطفال والنساء، جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غربي خان يونس بجنوب قطاع غزة.