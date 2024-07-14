حزب الله: نفذنا هجوما على مقر قيادة إسرائيلي واستهدفنا أماكن استقرار الضباط

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله، تنفيذ هجوما جويا بسرب من المسيرات على مقر قيادة إسرائيلي، واستهداف أماكن استقرار الضباط والجنود، مشيرا إلى أنه حقق به إصابات مؤكدة،‏ جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وتقدم لبنان بشكوى أمام مجلس الأمن بخصوص اعتداءات إسرائيل على القطاع الزراعي والمزارعين ومربي المواشي في القرى الحدودية. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام- أن الشكوى التي تقدمت بها بتاريخ 3 يوليو الجاري، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تضمنت إحصاءات رسمية عن عدد الحرائق الناتجة عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، والذي بلغ 683 حريقا، وعن مساحة الأراضي المحروقة بالكامل التي تخطت 2100 دونم خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر الماضي وحتى منتصف مارس من العام الحالي، بالإضافة إلى مساحة الأراضي الحرجية والزراعية المتضررة، والتي وصلت إلى 6 آلاف دونم. وأشارت الشكوى إلى "أن هذه الاعتداءات الممنهجة هي خرق فاضح للمادة الـ 55 من البروتوكول الأول الإضافي (1977) لاتفاقيات جنيف (1949)، والتي تنص على أن "تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد".

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