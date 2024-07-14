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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق ‏ترامب: “نصلي من أجل شفاء المصابين ونحمل في قلوبنا ذكرى الشخص الذي قُتل”.

‏وحض ترامب، الأمريكيين على الوحدة وعدم السماح للشرّ بأن ينتصر، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.