العالم اليوم - قتلى ومصابون بغارة إسرائيلية على مدرسة وسط قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 04:21 مساءً - قتل 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي جديد استهدف مدرسة وسط قطاع غزة، الأحد.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، قصفت إسرائيل مدرسة أبو عريبان بمخيم النصيرات، التي تؤوي نازحين. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد القتلى يقدر بنحو 12 حتى الآن، إضافة إلى عشرات المصابين.

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