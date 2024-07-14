القاهرة الإخبارية: الدفاع المدني انتشل 10جثامين متحللة من تل الهوى والصناعة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

قال بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنّ الطواقم الإغاثية أجهزة الدفاع المدني في مدينة غزة انتشلت 10 جثامين متحللة من تل الهوى والصناعة بغزة عقب انسحاب جزئي للآليات العسكرية الإسرائيلية من تلك المنطقة وإعادة تموضعها في أطراف أخرى من منطقة تل الهوى.







وأضاف "جبر"، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر "جولة المراسلين"، المذاعة على قناة "القاهرة الإخبارية": "ولم تسلم مدينة غزة في الليلة الماضية من القصف الإسرائيلي المتواصل الذي طال عددا من المنازل في وسط مدينة غزة وشارع الجلاء وتل الهوى وغيرها، إذ أستهدفت المنازل الفلسطينية المأهولة بالمواطنين الفلسطينيين". وتابع: "هذه الاستهدافات أدت إلى ارتقاء 19 شهيدا فلسطينيا وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة ونقلوا إلى المستشفيات، وبخاصة مستشفى المعمداني في غزة لتلقي العلاج، ولم تسلم المحافظة الوسطى من هذا القصف الذي طال عدة منازل في مخيم النصيرات ومنزلا في مخيم البريج في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة".

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