متحدث جهاز الخدمة السرية الأمريكي: عززنا فريق ترامب الأمني بقدرات إضافية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، اليوم الأحد، إنهم عززوا الفريق الأمني للرئيس السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، بموارد وقدرات إضافية، مع زيادة تحركاته ضمن حملته الانتخابية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأحد، إن الكونجرس سيجري تحقيقًا شاملاً في محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب. وفي أعقاب الحادث، قام رئيس مجلس النواب الأمريكي باستدعاء رئيس الخدمة السرية ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لمناقشة الحادث وأسبابه. وفي أول تصريح له بعد الحادث، وجه ترامب كلمة للشعب الأمريكي، قائلاً إنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفًا واحدًا"، مضيفًا: "أتطلع للتحدث إلى الشعب الأمريكي هذا الأسبوع من ولاية ويسكونسن".

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