ترامب: علينا أن نقف صفا واحدا وأتطلع إلى التحدث للشعب الأمريكي من ويسكونسن

جدة - نرمين السيد - محاولة اغتيال ترامب

وجه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لانتخابات 2024، دونالد ترامب، كلمة للشعب الأمريكي، اليوم الأحد، قائلاً إنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفًا واحدًا"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف ترامب: "أتطلع للتحدث إلى الشعب الأمريكي هذا الأسبوع من ولاية ويسكونسن". وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد ساعات من محاولة اغتياله خلال مؤتمر انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن توماس ماثيو كروكس هو منفذ محاولة اغتيال ترامب، داعيًا "من لديه معلومات بشأن إطلاق النار على ترامب، أن يشاركهم بها".

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