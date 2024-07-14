خبير في قضايا الإرهاب الدولي: ترامب يحصد ما زرعه من عنف

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور ألبير فرحات، الخبير في قضايا الإرهاب الدولي، على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، قائلا: "هناك تعريف بأنك تحصد ما زرعت، كما أن أمريكا شهدت خرقا أمنيا في أعظم عمل سياسي، وهو التحضير للعملية الانتخابية في البلاد".





وأضاف "فرحات"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ثمّة استهتار بأمن ترامب المرشح الرئاسي الحالي والرئيس الأمريكي السابق، إذ تقدم أحد الاشخاص بمحاولة تنبيه رجال المخابرات المركزية الأمريكية بتسلق الشخص الذي اعتلى أحد اسطح الابينة. وتابع الخبير في قضايا الإرهاب الدولي: "هذا الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار، والجمهوريون يحملون إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ما حدث، وعندما نزرع العنف سوف نحصد هكذا أعمال، وعن ترامب، فإنه خلال حملته الانتخابية وخلال المناظرة التلفزيونية التي قام بها مع بايدن كان العنف مسيطرًا عليها بما نسبته 90 %، وسوف تشهد الولايات المتحدة عمليات مماثلة أكثر عنفا.

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