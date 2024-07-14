نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فولودين: الناتو يقاوم رغم أنه بات من الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس كبير، وإن الناتو والدول غير الصديقة أصبحت شيئا من الماضي لكنها ستقاوم.

وأضاف فولودين في حديث تلفزيوني: "هناك الكثير من الدول التي ترغب في الوقت الراهن، بالسير على نفس الطريق. هناك طابور من الراغبين ولكن لن يتم قبول الجميع. حاليا باتت المجموعة تضم 10 دول، ولكن عدد الدول الراغبة يزداد. عندما يجري الحديث عن الناتو وعن تصرفات الدول غير الصديقة بشكل عام، فيمكن القول إنها باتت من الماضي وهذا الماضي سيقاوم من أجل الحفاظ على مواقعه".

تولت روسيا رئاسة مجموعة بريكس في الأول من يناير من هذا العام. بدأ العام بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة - فبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، باتت المجموعة تضم الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتجري رئاسة روسيا لمجموعة بريكس، تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العادل في العالم.

وفي إطار رئاستها تنظم روسيا، أكثر من 200 حدث وفعالية سياسية واقتصادية واجتماعية.