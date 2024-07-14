العالم اليوم - قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 05:22 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، الأحد، بوقوع 12 قتيلا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، أفادت مصادر محلية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأضافت المصادر أن المدرسة تؤوي عدد كبير من النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.

وجاء ذلك عقب يوم من استهداف إسرائيلي لمنطقة المواصي في خان يونس أدى لوقوع أكثر من 90 قتيلا فلسطينيا وحوالي 300 جريح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بغارة جوية على منطقة المواصي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رافع سلامة قائد لواء خان يونس في حماس، كان إلى جانب الضيف ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية.