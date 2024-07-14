العالم اليوم - إسرائيل تؤكد مقتل رافع سلامة بـ"غارة المواصي"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تؤكد مقتل رافع سلامة بـ"غارة المواصي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 05:22 مساءً - أكدت إسرائيل، الأحد، مقتل قائد لواء خان يونس بحركة حماس رافع سلامة في الغارة التي استهدف المواصي السبت.

وقالت إسرائيل السبت، إن هدف الغارة كان القضاء على سلامة ومحمد ضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

وقتل أكثر من 90 فلسطينيا وأصيب نحو 300، السبت، في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، السبت، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".

وأضاف أبو زهري لرويترز: "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأميركي والصمت العالمي..هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".