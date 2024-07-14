العالم اليوم - مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز بالسخنة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 05:22 مساءً - ذكر بيان لوزارة البترول المصرية أن القاهرة تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة.

وجاء في البيان أنه "جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة" للتخزين والتغويز بالعين السخنة "مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتى دمياط وإدكو بشكل عكسي".

يذكر أن وكالة رويترز كانت قد أعلنت في نهاية يونيو الماضي، عن مصادر قولها إن الحكومة المصرية أرست عطاء لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف.

وتخطط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لشراء ما بين 15 إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.

وقالت المصادر إن مصرتسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم بين أغسطس وسبتمبر.