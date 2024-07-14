جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن مسؤول كبير اغتيل في مدرسة بالنصيرات بمدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن 12 شهيدًا فلسطينيًا ارتقوا جراء قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام إسرائيلي: اغتيال مسؤول كبير في مدرسة بالنصيرات بمدينة غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.