جيش الاحتلال: مقتل رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس في حماس

جدة - نرمين السيد - مدرسة أونروا في مخيم النصيرات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس في حماس في ضربة إسرائيلية بغزة السبت، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم، بأن مسؤولا كبيرا اغتيل في مدرسة بالنصيرات بمدينة غزة.

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