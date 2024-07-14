ملك إسبانيا مصدوم من محاولة اغتيال ترامب: نتمنى له الشفاء التام



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 05:29 مساءً - أعرب ملك إسبانيا، الملك فيليبى السادس، فى رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى دونالد ترامب، عن صدمته من إطلاق النار ومحاولة الاغتيال التى تعرض لها أمس السبت أثناء تجمع حاشد.

وأعرب فيليبي السادس، نيابةً أيضًا عن الملكة ليتيزيا، عن "التضامن" و"الارتياح" المطلق الذي شعروا به عندما علموا أن الجروح الناجمة عن الهجوم بإطلاق النار ليست خطيرة ولم تعرض حياته للخطر، وقال "نتمنى له الشفاء التام".

وأعرب ملك إسبانيا عن أمنيته بالشفاء التام من الإصابات التى لحقت بترامب، وختم الملك في رسالته: "أغتنم هذه الفرصة لأنقل إليكم شهادة تقديري واحترامي الشخصي".

وأثارت محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، صدمة كبيرة في الولايات المتحدة، فيما أدانها العديد من زعماء العالم، فقد عبر قادة عدة دول عن صدمتهم وإدانتهم للعنف السياسي الذي سيؤجج من التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعلق الرئيس جو بايدن، قائلا إنه "يجب على الجميع إدانة" إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع ترامب الانتخابي، وأضاف: "لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا، يجب علينا أن نتّحد، بصفتنا أمة، لإدانته". من جهتها، تحدثت نائبة الرئيس كامالا هاريس عن "عمل بغيض" وقالت إنها "مرتاحة" لأن ترامب لم "يُصب بجروح خطرة".