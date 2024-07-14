أسوشيتدبرس: السلاح المستخدم فى محاولة اغتيال ترامب اشتراه والد المنفذ قبل 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 05:29 مساءً - قال مسئولان بإنفاذ القانون فى الولايات المتحدة إن المحققين يعتقدون أن السلاح الذى تم استخدامه فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تم شرائه من قبل والد منفذ الهجوم، توماس ماثيو كروكس قبل ستة أشهر على الأقل.

وقال المسئولان لوكالة أسوشيتدبرس إن العملاء الفيدراليين لا يزالوا يعملون على فهم كيفية حصول كروكس على السلاح، وجمع معلومات إضافية عنه مع عملهم لتحديد الدوافع المحتمل فى تنفيذ محاولة الاغتيال.

من ناحية أخرى، أصدر كبير مستشارو حملة ترامب مذكرة وجه فيها الشكر لرجال الخدمة السرية وكل المسعفين على جهودهم. ودعت المذكرة أيضا العاملين بالحملة فى واشنطن وفلوريدا على الابتعاد عن المكتب مع إجراء تقييم لهذه المواقع. وطلبت الحملة من العاملين عدم التعليق علنا على محاولة اغتيال ترامب، وأكدت عدم التسامح مع الخطاب الخطير على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد ترامب من جانبه أنه سيتحدث أمام المؤتمر العام للحزب الجمهورى فى ميلووكى بولاية ويسكونسن، والذى سيبدأ غدا الاثنين. وقال ترامب فى منشور على مواقع التواصل: أحب بلدنا حقا، وأحبكم جميعا، وأتطلع للحديث أمام بلدنا العظيم ذا الأسبوع من ويسكونسن.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ترشيح ترامب رسميا عن الحزب الجمهورى فى هذا المؤتمر، وأن يعلن ترامب كذلك عن اختياره لمرشحه لمنصب نائب الرئيس